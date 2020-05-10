شاهد.. تظاهر مئات العراقيين للمطالبة بتغيير الحكومة الجديدة

2020/05/10 | 15:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات العراقيين على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات....

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