2020/05/10 | 15:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بايجاد آلية تضمن إنجاز سريع لمعاملات المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بايجاد آلية تضمن إنجاز سريع لمعاملات المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).