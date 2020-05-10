بريطانيا تستعد لإقرار نظام تحذير جديد في مواجهة “كورونا”

2020/05/10 | 15:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد (الحل نت)ـ بعد أن حلّت في المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بفيروس #كورونا، تتحضر #بريطانيا لإقرار خطة جديدة لمواجهة الفيروس المستجد الذي أودى بحياة نحو 31587 مواطن.ومن المنتظر أن يدلي رئيس…

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