الاتحاد الأوروبي يعتزم معاقبة الاحتلال في حال بسطه السيادة على الضفة

2020/05/10 | 15:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة الاحتلال الإسرائيلي في حال طبقت سيادتها في الضفة الغربية المحتلة، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي ترامب.ووفقا لتقرير الصحيفة “يسرائيل اليوم” فإن “الذي يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي يعرف بمواقفه ضد اسرائيل لسنوات عديدة”.وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي “لا […]

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