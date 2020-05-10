العمل النيابية تحمل وزير المالية السابق مسؤولية تأخير صرف الرواتب وتطالب بمحاسبته

2020/05/10 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حملت لجنة العمل النيابية، الأحد، وزير المالية السابق فؤاد حسين مسؤولية تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر نيسان الماضي، فيما طالبت بمحاسبة فؤاد حسين على قراراته غير القانونية.وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تأخير صرف رواتب الموظفين وعلى وجه الخصوص المتقاعدين منهم يتحمل مسؤوليته وزير المالية السابق […]

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