هل الشيعي العربي مقبول عربياً

2020/05/10 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي محمد الجيزاني… عندما تغير صدام الهمجي السفاح استلمت الشعية السلطة من امريكا باعتبارها اكبر الطوائف بالعراق وقفت كل العرب ضد الشيعة وارسلت مسلحيها القاعدة بقيادة السعودية وجميع العرب التى تحمل الفكر الوهابي المتحجر والفكر الاخواني لتفجير المناطق الشيعية بالعراق بما فيهم ابن حافظ اسد من خلال البعث بالعراق قبل ما تحدث الطائفية […]

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