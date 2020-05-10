الكاظمي ينصف الساعدي ويعيده رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب | تقرير

2020/05/10 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بترقية الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، وتعيينه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، قوبل بردود أفعال جماهيرية مرحبة واسعة، كونه خطوة مهمة لإحقاق الحق.تقرير: عبد الله الشيخ

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