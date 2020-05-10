2020/05/10 | 15:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بايجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بايجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بايجاد آلية تتضمن انجاز معاملات المتقاعدين بشكل سريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).