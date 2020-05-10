اسرائيل تتعرض لهجوم سيبراني “خطير”

2020/05/10 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بحثت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، هجوما سيبرانيا “خطيرا” على البنية التحتية، تعرضت له إسرائيل منذ أسبوعين.ولم يتضح من كان وراء الهجوم الواسع، لكنه وفقا لتقارير إعلامية غربية، فإن إيران هي من نفذته.وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وبينها “يديعوت أحرونوت” والقناة 13 الإسرائيلية، أن اجتماع المجلس الأمني عقد بشكل سري يوم الخميس […]

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