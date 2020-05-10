تحقيق الكرخ تصدر أمر استقدام بحق وزير الزراعة السابق

2020/05/10 | 15:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، الاحد، أمر استقدام بحق وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها "كذبا" في لقاء مع إحدى الفضائيات.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".

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