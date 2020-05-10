تحقيق الكرخ تصدر أمر استقدام بحق وزير الزراعة السابق

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، الاحد، أمر استقدام بحق وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها "كذبا" في لقاء مع إحدى الفضائيات.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".
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