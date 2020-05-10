الحلّ الأَقْرَب لجل العرب

2020/05/10 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مصطفى منيغ … السِّيَاسَةُ عِنْدَ الغَرْبِ لها “كَانَ وأخواتها” ، أما السياسة لَدَى العَرَبِ فلها “كَانَ وخالاتها”، واحدة مُوَحَّدَة دراسة علومها، داخل جامعات الجهتين في منهجها ومناهجها، لكن التطبيق على أرض الواقع رفع فوق الثانية أُولاَها ، وتاهت فيه الثانية عن مستقبلها ، بل قدَّمَ الأولَى وأَخَّرَ ما تَلَتْها، لمراحل قسَّمَت بالطول والعرض […]

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