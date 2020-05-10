علاوي: الشكاوى ضد قتل وخطف المتظاهرين وصلت للمحكمة الجنائية الدولية

2020/05/10 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الاحد، ان الشكاوى ضد قتل وخطف واعتقال المتظاهرين وصلت الى المحكمة الجنائية الدولية.وغرد علاوي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته" كلكامش برس" قائلا، ان "اختطاف الشيخ علي اللامي في بغداد، ومحاولة اغتيال الناشط ازهر الشمري في الناصرية، تكشف نوايا مبيتة لمواصلة قمع التظاهرات وترويع المتظاهرين من قبل مجاميع سلطوية بتواطئ الاجهزة الامنية".وأضاف "وصلت شكاوانا الى المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل وقوفنا مع ابناء شعبنا حتى تتحقق مطالبه المشروعة".​اختطاف الشيخ علي اللامي في #بغداد ومحاولة اغتيال الناشط ازهر الشمري في #الناصرية، يكشف نوايا مبيتةلمواصلة قمع التظاهرات وترويع المتظاهرين من قبل مجاميع سلطوية بتواطئ الاجهزة الامنيةوصلت شكاوانا الى المحكمة الجنائية الدولية، وسنواصل وقوفنا مع ابناء شعبنا حتى تتحقق مطالبه المشروعة— Ayad Allawi (@AyadAllawi) May 10, 2020​​​

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