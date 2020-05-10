اقليم كردستان يلغي نظام الزوجي والفردي لحركة العجلات ويسمح للحافلات بالعودة الى العمل

2020/05/10 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قررت حكومة اقليم كردستان ، اليوم الاحد، إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة لسيارات الأجرة، والسماح للحافلات بالعمل ضمن مدن ومناطق الاقليم.وقال وزير النقل والمواصلات أنو جوهر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل انه “تم اقرار عودة عمل سيارات الاجرة الى سابق عهدها قبل تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا”.[…]

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