2020/05/10 | 16:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد /48/ ساعة من نيله الثقة، عقد رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة #مصطفى_الكاظمي أول جلسة لـ #مجلس_الوزراء بحضور الوزراء الجدد.اتخذ “الكاظمي” عدّة قرارات، كان من أبرزها، إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات العراقية التي…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة “الكاظمي” تتّخذ عدّة قرارات في جلستها الأولى: في الاتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة “الكاظمي” تتّخذ عدّة قرارات في جلستها الأولى: في الاتجاه الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).