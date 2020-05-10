فصلٌ جديد من انتهاكات “الجيش الوطني”… مصادرة محاصيل زراعية بريف الحسكة

2020/05/10 | 16:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد (الحل نت) ـ استمراراً لسياساتها الهادفة لنهب الممتلكات الخاصة وإفقار الأهالي، استولت الفصائل الموالية لأنقرة على محاصيل زراعية في ريف #الحسكة، تعود ملكيتها لأهالي قرى “بعيرير” و”قاسمية” و”محمودية” الواقعة بين منطقتي أبو رأسين و #تل_تمر.وكانت…

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