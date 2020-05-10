وجبات غنية بالدهون قادرة على إنقاذ حياتك في رمضان

2020/05/10 | 16:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رصد عدد من خبراء التغذية العلاجية مجموعة من الأطعمة، التي وصفوها بأنها قادرة على إنقاذ حياة الإنسان في شهر رمضان.ونشرت مجلة “ويمنز هيلث” تقريرا حول مجموعة من الأطعمة، التي رغم أنها غنية بالدهون إلا أنها صحية وقادرة على إنقاذ حياة الإنسان.ونقلت المجلة عن خبيرة التغذية مونيكا أوسلاندر مورينو، تأكيدها أن […]

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