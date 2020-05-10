كورونا يغيب ملكة بريطانيا لأطول فترة خلال حكمها

2020/05/10 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نشرت تقارير إعلامية بريطانيا أن فيروس كورونا قد يجبر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على الغياب عن الساحة العامة لفترة تستمر لأشهر.فبحسب تقرير لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية فإن الفيروس قد يجبر الملكة البريطانية على الغياب لأطول فترة منذ استلامها للحكم منذ 68 عاما.وأضافت الصحيفة أن الملكة البالغة من العمر 94 عاما، ستبقى […]

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