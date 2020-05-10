2020/05/10 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في أربيل يوم السبت تعافي اثنين من المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجرتها مديرية صحة اربيل أظهرت تماثل مصابين اثنين للشفاء التام من فيروس كورونا.

وأضافت أن عدد المتعافين ارتفع إلى ١٩٦ حالة من بين ٢١٢ إصابة سجلتها محافظة اربيل منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالتا شفاء من فيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالتا شفاء من فيروس كورونا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).