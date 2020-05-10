تحولات فعلية بين الماقبل والمابعد - رضا لاغة

2020/05/10 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضا_لاغة تحوّلات فعلية بين الماقبل والمابعدتقتضي الدراسة الفلسفية لاشكالية ما بعد الكوفيد والصورة الجديدة التي سيكون عليها العالم من قبيل تغير تضاريس الاقتصاد العالمي ،و ركود بعض الدول وبروز موجات قومية لمعالجة الجائحة عبر انطوائية الدول واغلاق حدودها أو ما بدأ يُثار عن هيمنة النموذج الصيني الاشتراكي مقابل تراجع النموذج الأمريكي النيوليبرالي ؛ الاستعداد لهذا العالم الجديد .و بالتالي فهم المنطق الداخلي ......





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