اللجنة الزراعية تعلن تسويق ١٠٠ ألف طن من الحنطة في ذي قار

2020/05/10 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن رئيس اللجنة الزراعية في ذي قار حازم الكناني، اليوم الأحد، عن تسويق أكثر من ١٠٠ ألف طن من محصول الحنطة في جميع مراكز التسويق، فيما توقع تسويق أكثر من ربع مليون طن للموسم الزراعي الشتائي.وقال الكناني خلال زيارته فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في ذي قار، إن “السايلوات الأربعة في […]

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