مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: كمين يطيح بأربعة من أبرز خلايا مجرمي “داعش” غربي الأنبار

2020/05/10 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار أعلن مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الاحد، عن اعتقال اربعة من ابرز خلايا مجرمي داعش بكمين غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “قوة امنية نصبت كمينا لاربعة من ابرز خلايا مجرمي داعش حال معرفة مكان تواجدهم في قضاء الرطبة غربي الانبار، وتمكنت من اعتقالهم دون وقوع أي […]

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