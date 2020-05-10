2020/05/10 | 17:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. التعليم توجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في الخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التعليم توجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في الخارج) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التعليم توجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).