استئناف العمل في اعمار لالش مجددا

2020/05/10 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي في جهود اعمار معبد لالش النوراني (٢) كم شمال قضاء الشيخان، تم استئناف العمل مرة أخرى في المعبد بعد ان توقف لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.وقال المهندس خيري كدي (احد المشرفين على العمل) في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24” “بعد توقف العمل في إعمار لالش بسبب جائحة كورونا، تم …

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