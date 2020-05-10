افتتاح مدرستين في كربلاء بعد خمس سنوات من المباشرة بإنشائها

2020/05/10 | 17:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..افتتحت الحكومة المحلية في كربلاء، الاحد، مدرستين احداهما ابتدائية والاخرى ثانوية بعد توقف في العمل فيهما منذ العام 2014.وقال رئيس قسم الابنية المدرسية في مديرية تربية كربلاء مؤيد الاسدي لـ /المعلومة/ انه “تم افتتاح مدرسة ابتدائية في حي العسكري متكونة من 18 صف وجناح ادارة وساحة وحديقة وصحيات ستدخل الخدمة في العام […]

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