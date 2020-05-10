المنافذ الحدودية تعلن ضبط هدر للمال العام بقيمة مليار دينار

2020/05/10 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط هدر للمال العام بقيمة مليار دينار في منفذ ام قصر الشمالي.

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