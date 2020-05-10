2020/05/10 | 17:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان استئناف الدوام الرسمي وفق تعليمات خاصة، ذلك بعد تخفيف الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة من داخلية الاقليم تضمنت فيها تعليمات استئناف الدوام الرسمي للدوائر الحكومية على يكون الدوام من الساعة التاسعة لغاية الواحدة من يوم الاحد الى الاربعاء، كما ان يكون دوام يوم الخميس لغاية 12 ظهراً.

وجاءت في التعليمات ان للدوائر التي لديها مديريات حسابات مستقلة تحديد الدوام لموظفيها بشرط ان يكون بالتناوب.

كما الزم الداخلية الموظفين الالتزام بالاجراءات الصحية على ان يتم تطبيق القرار من يوم غد ١١ من ايار الجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تستأنف الدوام الحكومي وفق تعليمات خاصة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تستأنف الدوام الحكومي وفق تعليمات خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).