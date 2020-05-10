وزير التعليم العالي يوجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في الخارج

2020/05/10 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب معالجة حالات الطلبة الدارسين في دول الخارج .

التوجيهات والقرارات جائت كالاتي :

اولاً : بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات التي اعتمدت نظام التعليم عن بعد فيتم احتساب مدة بقائهم في العراق وتضاف الى فترة الاقامة المتصلة المطلوبة .

ثانيا : اما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات وتم ايقاف الدراسة بشكل كامل وعدم اعتمادهم على نظام التعليم عن بعد فانه تعتمد الفترة السابقة التي قضوها قي بلد الدراسة قبل فترة الوباء وسيتم لاحقا اضافة المدة الجديدة بعد عودة الدراسة في جامعاتهم

ثالثا : بالنسبة للطلبة الذين ما زالو مستمرين بالدراسة فان مدة اقامتهم تبقى كما هي

الكتاب الرسمي الصادر موضح اعلاه

بغداد اليوم - اربيل

قررت حكومة اقليم كردستان ، الاحد 10 ايار 2020، إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة لسيارات الأجرة، والسماح للحافلات بالعمل ضمن مدن ومناطق الاقليم.

وقال وزير النقل والمواصلات أنو جوهر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل &nbs

بغداد اليوم _ متابعة

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وكانت كل من ليلى مراد عيدو البالغة من العمر 17 عاما، ورونيا فيصل مسكين (17 عاما

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاحد (10 أيار 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن "صحة المحافظة سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما تماثل 5 مصابين للشفاء في المحافظة".

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