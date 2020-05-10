اقليم كردستان يلغي نظام الزوجي والفردي لحركة العجلات ويسمح للحافلات بالعودة الى العمل

2020/05/10 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

قررت حكومة اقليم كردستان ، الاحد 10 ايار 2020، إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة لسيارات الأجرة، والسماح للحافلات بالعمل ضمن مدن ومناطق الاقليم.

وقال وزير النقل والمواصلات أنو جوهر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل انه "تم اقرار عودة عمل سيارات الاجرة الى سابق عهدها قبل تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا".

وكانت سلطات الاقليم قد اقرت في وقت سابق بأن تعمل سيارات الاجرة بالتناوب ووفق ارقام لوحاتها الفردية والزوجية.

واكد جوهر ان "القرار جاء بعد التشاور مع وزارتي الصحة والداخلية بشرط التقيد بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية من الفيروس".

واعلن كذلك صدور قرار بالسماح للباصات الصغيرة والكبيرة بالعمل ضمن مناطق اقليم كردستان ومدنه.

بيان رسمي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب معالجة حالات الطلبة الدارسين في دول الخارج .

التوجيهات والقرارات جائت كالاتي :

اولاً : بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات التي اعتمدت نظام التعليم عن بعد فيتم

بغداد اليوم _ متابعة

وصلت صباح اليوم الأحد ناجيتان ايزيديتان الى اقليم كردستان بعد تحريرهما من مخيم الهول في سوريا، وستة أعوام من اختطافهما من قبل تنظيم داعش.

وكانت كل من ليلى مراد عيدو البالغة من العمر 17 عاما، ورونيا فيصل مسكين (17 عاما

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاحد (10 أيار 2020)، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان إن "صحة المحافظة سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما تماثل 5 مصابين للشفاء في المحافظة".

وفي

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