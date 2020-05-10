اللجنة الأولمبية الدولية تحدد آليات الانتخابات المقبلة للاتحادات الوطنية

2020/05/10 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

بعثت اللجنة الأولمبية الدولية بخطابات رسمية إلى اللجان الأولمبية الوطنية، لتوضيح تبعات قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتأثير ذلك على الدورة الانتخابية للاتحادات الرياضية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد اتخذت قرارًا بتأجيل منافسات أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل وبالتحديد خلال الفترة من 23 تموز إلى 8 آب 2021، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن اللجنة الأولمبية الدولية حددت خيارين أمام اللجان الأولمبية الوطنية، المقترح الأول أن يتم استكمال الفترة الحالية لأربع سنوات، وإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية قبل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021".

أما المقترح الثاني، فينص على تأجيل إقامة الانتخابات إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، أي في صيف 2021، وفي هذه الحالة سيتم تلقائيًا تمديد فترة عمل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الحالية سنة أخرى".

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها أن:" المقترح الثاني يدعم برنامج تجهيز المنتخبات المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية، وذلك بمواصلة الإشراف على خطط تأهيل الفرق للألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن التمديد سيكون أمراً استثنائياً وبشرط واضح وهو أن تكون نهاية الدورة الأولمبية المقبلة في 2024".

وشددت اللجنة الأولمبية الدولية أنها على استعدادها لمساعدة مختلف اللجان الأولمبية الوطنية على إيجاد الحلول المناسبة في حال مواجهة أي صعوبات في تنظيم الدورة الانتخابية الجديدة.

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