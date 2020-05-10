2020/05/10 | 17:09 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني، الأحد، باصابة عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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