كردستان العراق تلغي نظام الزوجي والفردي لحركة السيارات

2020/05/10 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت منطقة كردستان العراق، الاحد، إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة لسيارات الأجرة، والسماح للحافلات بالعمل ضمن مدن ومناطق المنطقة....

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