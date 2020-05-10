بعد شفاء 3 حالات.. دهوك خالية من كورونا

2020/05/10 | 17:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك تعلن خلوها من اصابات فيروس كورونا للمرة الثانية

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