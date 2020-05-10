2020/05/10 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاحد، أن المفاوضات بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش حول آلية العمل الجديدة للتحالف في البلاد ستنطلق الشهر المقبل.وقال الخفاجي، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "المباحثات حول آلية العمل الجديدة مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي ستنطلق في حزيران المقبل".وأضاف "سيتم تشكيل لجنة تتولى وضع آليات العمل الجديدة من خلال مباحثات ومن ثم نتائج سيتم الإعلان عنها لاحقا عن طبيعة العمل مع التحالف الدولي"، نافيا "عودة التحالف الدولي لممارسة نشاطه بالعراق في الوقت الراهن".وأعلن مصدر أمني في وقت سابق، أن "التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي وتحليل المعلومات وتتبّع تحركات فلول تنظيم داعش بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلا عن الشريط الحدودي العراقي السوري البالغ أكثر من 600 كليومتر".وأضاف المصدر "المعلومات المتوفرة تفيد بأن التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري، وتقديم استجابة سريعة بالضربات الجوية ضد مخابئ ومواقع تنظيم داعش".يذكر أن عمليات التحالف في العراق تراجعت إلى أدنى حد لها، وقبل أيام نفذ ضربة جوية استهدفت معقلا لداعش شمالي العراق، لكنه سيعمل على إعادة التنظيم إلى مستوى لا يشكل به خطرا على المدن المحررة".ويأتي ذلك مع تسجيل 24 هجوما لتنظيم داعش الإرهابي، بين 15 نيسان الماضي والسادس من أيار الحالي، راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي: مهام التحالف الدولي ستتركز على مراقبة داعش وتطهير صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي: مهام التحالف الدولي ستتركز على مراقبة داعش وتطهير صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).