الثلاثاء المقبل.. حملة للكشف عن كورونا في بنينوى

2020/05/10 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الاحد، عن اطلاقها حملة للكشف المبكر عن فيروس كورونا في ست مناطق متفررقة من المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "هذا الاستقصاء الايجابي للكشف عن فيروس كورونا في المحافظة يشمل الفحص السريري في مناطق واحياء (كوكجلي، الرشيدية، سادة، بعويزة، الكبة، وشريخان)".وأضافت ان "هذه الحملة سوف يتم تنفيذها يوم الثلاثاء المقبل، وندعو المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية خدمة لاهالي المحافظة".

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