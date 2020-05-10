هيئة المنافذ: ضبط تلاعب في قيمة الرسم الجمركي بأكثر من مليار دينار بأم قصر

2020/05/10 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ضبط تلاعب في قيمة الرسم الجمركي بأكثر من مليار دينار عراقي في منفذ أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم ضبط حمولة (شيش حديد) تم التلاعب في قيمة الرسوم الجمركية بعد إكمال معاملتها من قبل مركز جمرك المنفذ وبقيمة فارق ترسيم […]

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