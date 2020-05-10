من هو عماد الكاظمي ولماذا اتصل به شقيقه رئيس الوزراء؟.. مراقبون يفككون شفرة الدراما الغامضة

2020/05/10 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد استيقظ العراقيون، صباح اليوم الأحد، على وقع مفاجأة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لدائرة التقاعد الوطنية، بعد قيامه بالاتصال بشقيقه الأكبر وتأنيبه ودعوته لعدم الاتصال بأي شخص في الدولة العراقية والتوسط لديهم.الكاظمي أبلغ شقيقه عماد بحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيقوم بإبلاغ جميع دوائر الدولة […]

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