لاعب سلة الشرطة: توقف الدوري ليس بصالح الكرة البرتقالية

2020/05/10 | 17:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد لاعب نادي الشرطة لكرة السلة، إسماعيل مؤيد، ان توقف الدوري السلوي الممتاز، ليس بصالح الكرة البرتقالية.وقال مؤيد لـ /المعلومة/ إن” فيروس كورونا تسبب بتوقف حركة العالم بأكمله وليس فقط كرة السلة، فالتوقف عن اللاعب اصبح اجبارياً”.وأضاف “اقضي وقتي بلعب التمارين بقاعة كمال الاجسام وفي البيت اتمرن بالكرة حتى لا افقد […]

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