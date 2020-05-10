اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد


اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد
2020/05/10 | 17:22 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/10 | 17:22.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة جنوبي يبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

واصل القراءة على السومرية نيوز
Sponsored Links