ارتفاع عدّاد كورونا في العراق.. تسجيل حالتي وفاة و88 إصابة بالفيروس ومؤشر على انحساره في بغداد

2020/05/10 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٢٢٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق […]

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