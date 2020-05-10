وزارة الصحة تعلن تسجيل 88 إصابة وشفاء 32 مصاباً من كورونا في العراق

2020/05/10 | 18:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٢ حالة للشفاء.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، انه “تم فحص (٢٢٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٧١٥٣)”.وأضافت

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