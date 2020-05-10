تركيا تسمح للمسنين بالخروج من المنازل لأول مرة منذ شهرين

2020/05/10 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..خففت السلطات التركية اليوم الأحد القيود المفروضة لحماية المسنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وخرج المواطنون فوق سن 65 عاما في تركيا اليوم الأحد إلى الهواء الطلق، للمرة الأول منذ قرابة شهرين، بعد إصدار وزارة الداخلية تعميما سمح لهم بالتجول مرة واحدة خلال اليوم بين الساعتين الـ10.00 والـ15.00 وذلك في 24 […]

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