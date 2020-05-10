فينجر: قلق على آرسنال.. وليفربول البطل في رأس كل شخص

2020/05/10 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعرب آرسين فينجر، مدرب آرسنال السابق، عن قلقه على الفريق، معربًا عن آمله في أن يتمكن المدير الفني الحالي للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، في إعادة اكتشاف ثقافة النادي.وتولى أرتيتا تدريب آرسنال هذا الموسم، بعد فترة صعبة قضاها الفريق تحت قيادة المدرب السابق أوناي إيميري، إلا أنه يتواجد في المركز التاسع في جدول […]

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