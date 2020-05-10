2020/05/10 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، عن قلقه مما اسماه التهجم الذي تتعرض له المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان، معلنا انهم جزء لا يتجزأ من الاقليم وجميع حقوقهم محفوظة.

ووجه بارزاني بيانا للرأي العام ورد لشفق نيوز، بعد التهجم الذي حصل خلال الايام الماضية ضد المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان، ان التهجم اللامشروع الذي تتعرض له المكونات القومية والدينية الكوردستانية مبعث للقلق، معلنا عن دعمه للمكونات بكل ما اوتي من قوة.

واضاف بارزاني ان هذه المكونات جزء لا يتجزأ من الشعب الكوردستاني، مشددا على ان جميع حقوقها محفوظة.

حديث بارزاني يأتي بعد مهاجمة اطراف سياسية، ممثلي المكونات في برلمان اقليم كوردستان بحجة دعم كتلة الديمقراطي الكوردستاني

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