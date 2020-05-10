ووجه بارزاني بيانا للرأي العام ورد لشفق نيوز، بعد التهجم الذي حصل خلال الايام الماضية ضد المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان، ان التهجم اللامشروع الذي تتعرض له المكونات القومية والدينية الكوردستانية مبعث للقلق، معلنا عن دعمه للمكونات بكل ما اوتي من قوة.
واضاف بارزاني ان هذه المكونات جزء لا يتجزأ من الشعب الكوردستاني، مشددا على ان جميع حقوقها محفوظة.
حديث بارزاني يأتي بعد مهاجمة اطراف سياسية، ممثلي المكونات في برلمان اقليم كوردستان بحجة دعم كتلة الديمقراطي الكوردستاني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني "قلق" من التهجم على مكونات كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني "قلق" من التهجم على مكونات كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).