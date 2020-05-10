السعودية تسجل 7 وفيات و1912 إصابة جديدة بكورونا


السعودية تسجل 7 وفيات و1912 إصابة جديدة بكورونا
2020/05/10 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز
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