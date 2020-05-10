2020/05/10 | 18:38 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شبكة الإعلام المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حمزة مصطفى
دائما مايردد الأخوة الراسخون في علم تأسيس شبكة الإعلام العراقي بعد عام 2003 إن الشبكة صممت لتكون نظيرا لهيئة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شبكة الإعلام المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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