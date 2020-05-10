مصرف الرافدين يباشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أيار

2020/05/10 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن مصرف الرافدين مباشرته توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر ايار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وأضاف البيان أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه

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