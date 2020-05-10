دول تعاني “انتكاسة كورونا” بعد رفع “جزئي” للقيود

2020/05/10 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اختارت بعض الدول، مؤخرا، أن تخفف القيود المفروضة لتطويق فيروس كورونا المستجد [كوفيد 19]، في مسعى إلى إعادة الحياة للاقتصاد الذي أصابه الشلل، لكن إعادة الافتتاح صارت تنذر بـ”انتكاسة” وعودة منحى الإصابات إلى الارتفاع.

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