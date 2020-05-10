الصحة تسجل 88 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/10 | 18:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

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