قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز” انخفاض نسبة المتعاطين للحبوب المخدرة في مناطق شرقي الرمادي

2020/05/10 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاحد، ان نسبة المتعاطين للحشيشة والحبوب المخدرة في مناطق شرقي مدينة الرمادي انخفض بشكل كبير .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” نسبة المتعاطين للحشيشة والحبوب المخدرة في صفوف الشباب من اهالي مناطق الحبانية والخالدية والمناطق القريبة منها شرقي […]

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