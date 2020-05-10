سايلو كربلاء يتسلم اكثر من 16890 طن محصول الحنطة

2020/05/10 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله /..قال نائب محافظ كربلاء علي الميالي، اليوم الاحد ، إن “سايلو المحافظة تسلم أكثر من 16890 طن من محصول الحنطة المسوق من المزارعين والفلاحين اليوميين الماضيين “.وذكر في تصريح لــــ( المستقلة ) إن “العمل والاستلام لمحصول الحنطة من قبل المزارعين والفلاحين طيلة ايام الحظر”.وأشار الى […]

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